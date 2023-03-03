Опубликовано: 13:38, 3 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Входящий в состав AZAL перевозчик Buta Airways приступит к выполнению рейсов Баку-Махачкала. Полеты будут выполняться с 15 марта по понедельникам, средам и пятницам

С середины марта из Баку можно будет добраться до Махачкалы воздушным путем, сообщает пресс-служба азербайджанского авиаперевозчика Buta Airways.

Авиакомпания, которая входит в состав ЗАО AZAL, с середины марта будет совершать рейсы по направлению Баку-Махачкала-Баку.

Отмечается, что выполнение полетов начнется с 15 марта.

Авиакомпания будет летать в Махачкалу три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам.