Опубликовано: 12:54, 3 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Албания в скором времени откроет свое посольство в Азербайджане. Диппредставительство будет располагаться в Баку.

В Азербайджане в скором времени появится посольство Албании. Решение об открытии диппредставительства было принято Советом министров Албании.

Посольство будет располагаться в Баку. Расходы на его открытие возьмет на себя министерство иностранных дел Албании.

В декабре прошлого года в Баку прошла встреча президента Азербайджана и премьер-министра Албании. Главными темами беседы Ильхама Алиева и Эди Рамы стали вопросы сотрудничества и открытие азербайджанского посольства в Тиране.

Напомним, ранее стало известно, что в ближайшее время в Израиле заработает посольство Азербайджана. Церемонию открытия диппредставительства посетит глава азербайджанского МИД.