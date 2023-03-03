РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В ходе протестной акции у парламента Грузии задержали почти 40 человек

официальный сайт парламента Грузии
© Фото: официальный сайт парламента Грузии
В Грузии по итогам протестной акции, прошедшей накануне возле парламента, задержали 36 человек, сообщили в МВД. Демонстранты выступали против принятия законопроекта об иноагентах.

В Тбилиси полицейскими накануне были задержаны 36 участников протестной акции, прошедшей возле здания парламента. Об этом сообщает МВД Грузии.

Собравшиеся на площади выступали против законопроекта об иностранных агентах. Они попытались сорвать его обсуждение в парламенте. В частности, ряд оппозиционных депутатов проникли с этой целью в зал, а когда их начали выводить оттуда силой, случилась потасовка. Из-за этого заседание парламента началось с сильной задержкой, однако в итоге депутаты поддержали законопроект.

В прошлом месяце в парламенте Грузии было зарегистрированы грузинская и американская версии законопроекта об иноагентах. Согласно грузинской, иноагентами считаются юрлица, финансирование которых более чем на 20% осуществляется из-за границы. Иноагентами также могут быть признаны и СМИ, но не физлица. В американской версии иноагентами считаются и юрлица, и физлица.

Закон об иноагентах начинают обсуждать в парламенте Грузии

Закон об иноагентах начинают обсуждать в парламенте Грузии

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
765 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version