Луис Боно начнет визит на Южный Кавказ с Баку

Опубликовано: 11:29, 3 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Новый старший советник по переговорам на Кавказе от США отправится в регион на следующей неделе. Первым делом он посетит Баку, затем назначены визиты в Ереван и Тбилиси.

В Баку на следующей неделе прибудет старший советник по переговорам на Кавказе Луис Боно, также в его планах посетить армянскую и грузинскую столицы.

О предстоящем визите нового советника по Кавказу рассказал накануне пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс. По его словам, в Вашингтоне рассчитывают, что визиты Боно в страны Южного Кавказа станут регулярными. В первую очередь новый советник посетит азербайджанскую столице, затем побывает в столицах двух соседних государств.

На Южном Кавказе состоятся встречи Боно с руководством Азербайджана, Армении и Грузии. Визит покажет, что США поддерживают мирный процесс между Азербайджаном и Арменией. Также советник выразит приверженность США суверенитету и территориальной целостности Грузии.

По мнению Прайса, поездка Боно в регион может быть использована для развития результатов мюнхенской встречи Энтони Блинкена, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна.