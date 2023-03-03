Опубликовано: 11:08, 3 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Израиль открывает посольство в Туркменистане. Диппредставительство в Туркменистане станет ближайшим к иранской границе.

Глава МИД Израиля Эли Коэн отправится с официальным визитом в Туркменистан, где посетит торжественную церемонию открытие посольства Израиля в Ашхабаде.

Таким образом, израильское диппредставительство в Туркменистане станет ближайшим к иранской границе.

“Отношения между Израилем и Туркменистаном являются важными и стратегическими и являются частью деятельности, направленной на укрепление отношений со всем регионом. Мы продолжим содействовать экономическому сотрудничеству между странами, в том числе в области здравоохранения и киберзащиты”

– сказал Эли Коэн.

По его словам, открытие посольства станет очередным шагом к укреплению сотрудничества двух стан.