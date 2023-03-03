Опубликовано: 10:56, 3 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Сотрудничество Израиля и Азербайджана выходит на новый уровень.Так, в Израиле открывается азербайджанское посольство. Церемонию открытия посетит глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов посетит Израиль с официальным визитом, где примет участие в церемонии открытия посольства Азербайджана в Израиле.

Решение об открытии посольства в Израиле было принято в ноябре минувшего года азербайджанским парламентом. Страны поддерживают дипломатические отношения с 1992 года.

Отметим, что в настоящее время Израиль продолжает расширять сотрудничество со странами арабского востока. В частности, Израиль подписал документы, закрепляющие нормализацию отношений с ОАЭ и Бахрейном, а затем – с Суданом и Марокко.