Опубликовано: 10:03, 3 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Еще 10 семей переселились в село Агалы Зангиланского района в рамках Большого Возвращения на освобожденные территории Азербайджана

В рамках очередного этапа проекта "Большое Возвращение" на освобожденные территории Азербайджана 10 семей переселились в село Агалы Зангиланского района.

На данном этапе переселились на свои родные земли 94 человека (20 семей). При этом 10 семей (50 человек) были переселены еще 28 февраля, а сегодня на родные территории вернулись еще 10 семей (44 человека).

Стоит добавить, что на сегодняшний день в рамках "Большого Возвращения" 86 семей (420 человек) переселились в село Агалы.

Ранее в данном населенном пункте открылся пищевой рынок с общей площадью в 240 кв м, где уже реализовывается продажа сельскохозяйственной продукции со всего Азербайджана. На рынке продается продукция от 40 предпринимателей из Азербайджана и Турции.

Помимо этого, начала функционировать школа, в которой обучается 61 ученик, а также детский сад с 18 детьми. Власти региона заявили, что будет производиться поэтапное открытие детских садов на других освобожденных территориях.

Куда еще Азербайджан вернет население в первую очередь?

Эксперт дискуссионного клуба "Валдай", директор Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" сообщил, что следующим после Агалы населенным пунктом на освобожденных территориях, куда вернется население, станет культьурная столица Азербайджана – Шуша.



"Сейчас в Шуше полным ходом идет строительство жилого комплекс. По плану уже в этом году должно начаться переселение жителей в Шушу. Кроме того, в планах на 2023 год указано и переселение в город Лачин. Можно быть уверенным в том, что возвращение населения в эти два города будет обеспечено до конца года", - сказал он.

Сколько человек переселится в Карабах и Восточный Зангезур в 2023 году?

Фархад Мамедов отметил, что речь идет о возвращении на малую родину нескольких тысяч человек до конца года. "Переселение будет происходить по мере строительства жилого фонда. Известно, что в Шуше возводятся большие многоквартирные здания, а в Лачине строятся небольшие частные дома", - обратил внимание директор Центра исследований Южного Кавказа.



В последующие годы возвращение жителей Карабаха и Восточного Зангезура ускорится благодаря восстановлению все большего числа населенных пунктов. "Основное переселение намечается на период с 2024 года по 2030 год. Оно будет идти все быстрее по мере того, как в Агдаме, Физули и других городах будут отстраиваться многоквартирные здания, а в поселках – частные дома с приусадебными участками", - пояснил Фархад Мамедов.