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Глава МАГАТЭ начинает визит в Иран

Глава МАГАТЭ начинает визит в Иран
Глава МАГАТЭ направляется с официальным визитом в Иран, где встретится с главой Организации по атомной энергии Иран (ОАЭИ) Мохаммадом Эслами.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по приглашению иранско стороны начинает в пятницу официальный визит в Тегеран. Здесь он проведет встречу с главой Организации по атомной энергии Иран (ОАЭИ) Мохаммадом Эслами.

По результатам визита глава МАГАТЭ проведет пресс-конференцию в Вене.

Активизация ядерной программы Ирана

Ранее МАГАТЭ опубликовало доклад о том, что Иран нарастил уровень обогащения урана до  83,7%.

Иранская сторона отрицает эту информацию, утверждая, что не превышает показателей в 60%. В то же время по данным израильских источников уровень обогащения урана в Иране находится на отметке в 87%. В свою очередь Евросоюз сообщал об активной закупке Ираном центрифуг и иного оборудования, необходимого для обогащения урана.

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