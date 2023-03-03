Глава МАГАТЭ начинает визит в Иран

Опубликовано: 8:25, 3 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Глава МАГАТЭ направляется с официальным визитом в Иран, где встретится с главой Организации по атомной энергии Иран (ОАЭИ) Мохаммадом Эслами.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по приглашению иранско стороны начинает в пятницу официальный визит в Тегеран. Здесь он проведет встречу с главой Организации по атомной энергии Иран (ОАЭИ) Мохаммадом Эслами.

По результатам визита глава МАГАТЭ проведет пресс-конференцию в Вене.

Активизация ядерной программы Ирана

Ранее МАГАТЭ опубликовало доклад о том, что Иран нарастил уровень обогащения урана до 83,7%.

Иранская сторона отрицает эту информацию, утверждая, что не превышает показателей в 60%. В то же время по данным израильских источников уровень обогащения урана в Иране находится на отметке в 87%. В свою очередь Евросоюз сообщал об активной закупке Ираном центрифуг и иного оборудования, необходимого для обогащения урана.