Опубликовано: 23:32, 2 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Знаменитая грузинская группа "Мгзавреби" в скором времени отправится на гастроли. Среди пунктов назначения - Тель-Авив, Белград, Париж и Стамбул.

"Мгзавреби" - знаменитая группа из Грузии - выступит для поклонников и просто любителей музыки в марте в нескольких странах в Европе и на Ближнем Востоке.

Первый концерт тура запланирован на 15 марта. Он пройдет в столице Израиля Тель-Авиве.

Далее, 17 марта, музыканты сыграют в Лимассоле на Кипре. После "Мгзавреби" переберутся на Балканы. Первый пункт в их маршруте - Сербия: на 19 марта назначен концерт в Белграде.

Через день, 21 марта, насладиться творчеством музыкантов смогут в черногорской Будве. Следующий концерт состоится 23 марта в Париже.

Завершат тур "Мгзавреби" в Стамбуле.