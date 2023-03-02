Знаменитая грузинская группа "Мгзавреби" в скором времени отправится на гастроли. Среди пунктов назначения - Тель-Авив, Белград, Париж и Стамбул.
"Мгзавреби" - знаменитая группа из Грузии - выступит для поклонников и просто любителей музыки в марте в нескольких странах в Европе и на Ближнем Востоке.
Первый концерт тура запланирован на 15 марта. Он пройдет в столице Израиля Тель-Авиве.
Далее, 17 марта, музыканты сыграют в Лимассоле на Кипре. После "Мгзавреби" переберутся на Балканы. Первый пункт в их маршруте - Сербия: на 19 марта назначен концерт в Белграде.
Через день, 21 марта, насладиться творчеством музыкантов смогут в черногорской Будве. Следующий концерт состоится 23 марта в Париже.
Завершат тур "Мгзавреби" в Стамбуле.