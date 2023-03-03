В Китае туристов возят смотреть на фермеров новой формации

Опубликовано: 6:00, 3 мар 2023 (UTC+3 MSK)

"Красный туризм" до сих пор процветает не только на внутреннем туристическом рынке Китая. Зарубежным туристам в КНР также предлагают посещение мест, связанных с деятельностью Компартии, где можно узнать о главных событиях Поднебесной XX века.

Ранее "Вестник Кавказа" писал, что Китай возобновляет туристические поездки в Россию.

Деревня будущего

Сотни любителей пеших прогулок, живущих в дельте реки Янцзы, получили возможность пройти по новым пешеходным маршрутам в горном районе Симин в рамках фестиваля China Red Travel в деревне Хэнкантоу в восточной китайской провинции Чжэцзян, пишет Global Times. Полузаброшенная удаленная база революционеров - деревня Хэнкантоу - преобразилась, благодаря инновационному туризму, использованию "зеленых" ресурсов и органическому сельскому хозяйству. Одна из восьми ”деревень будущего” в окрестностях города Нинбо, Хэнкантоу играет важнейшую роль в качестве образца для подражания.

В 2003 году будущий председатель КНР Си Цзиньпин побывал в деревне, где призвал жителей "сбросить с себя оковы бедности и обеспечить процветание в кратчайшие сроки". Развитие Хэнкантоу - пример возрождения сельских районов, в ходе которого местные партийные организации помогают фермерам вырваться из бедности и создавать процветающие и развитые деревни.

"Красный" туризм

Миллионы юаней были вложены в индустрию "красного" туризма за счет создания новых туристических центров и вспомогательных объектов, продвижения обучающих программ, связанных с историей революции, а также развитием инфраструктуры.

Годовой доход на душу населения в деревне Хэнкантоу вырос с 2,7 тыс. юаней в 2003 году до 27,568 юаней в 2017 году, то есть в десять раз. В 2022 году этот показатель подскочил до 47,108 юаней, увеличившись на 71% по сравнению с уровнями 2017 года.

Хэнкантоу и еще восемь близлежащих деревень образуют Общий союз процветания Хэнкантоу-Хунфэн, в рамках которого реализуются единые туристические программы, создан туристический железнодорожный маршрут и развивается масштабный сельскохозяйственный кластер с вовлечением близлежащих районов для достижения всеобщего процветания.

Какое счастье наблюдать за тем, как туристический поезд везет путешественников мимо моей деревни. Благодаря этому, мы становимся богаче

- говорит 50-летняя жительница деревни.

Китайские фермеры новой формации

Кроме традиционного сельского хозяйства, "красного" туризма и местной кухни в деревнях продвигают использование новых инновационных технологий, за счет которых обеспечивается обновление сельских районов. Продвигает эти проекты Ван Вэньян.

Хотелось бы, чтобы фермеры гордились тем, что они фермеры, хотя традиционно этот вид деятельности не считается престижным. Раньше я работала в сфере зарубежного туризма и считалась специалистом по традиционной китайской медицине. Теперь же я бы назвала себя фермером новой формации, у которого замечательная работа

- рассказала Ван.

За последние 20 лет я побывала в более чем 70 странах мира и отыскала замечательные деревни и фермеров, будь то в Японии или Великобритании. Уверена, что и мой родной город Лянлун тоже может стать прекрасным местом, а Китай будет гордиться своим сельским хозяйством и фермерами

- говорит новатор.

Сейчас Ван занимается органическим фермерством и управляет гостевым бизнесом в родном городе. Благодаря своему предыдущему опыту она консультируется с иностранными специалистами и надеется продвинуть концепцию ”китайских фермеров новой формации” за рубежом.