Опубликовано: 20:28, 2 мар 2023 (UTC+3 MSK)

США расширили антииранские санкции. Новые рестрикции коснулись компаний из Ирана, Вьетнама, ОАЭ, Китая и 20 судов, сообщает американский Минфин.

США ввели санкции в отношении нефтехимических компаний Ирана и компаний других стран. Об этом сказано на сайте американского министерства финансов.

Новые ограничительные меры затронули Бушерскую нефтехимическую компанию и нефтехимическую компанию Shiraz Petrochemical, по одной компании из Вьетнама и ОАЭ, а также две компании из Китая, которые занимаются судоходством.

В черный список также внесли 20 танкеров, перевозивших нефтехимическую продукцию, и сухогрузов под вьетнамским, китайским, панамским, тонголезским и другими флагами.

Напомним, на прошлой неделе санкции против Ирана расширила Великобритания. Лондон включил в черный список восемь иранских судей и командиров КСИР.