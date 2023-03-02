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Нефтехимические компании Ирана и 20 танкеров попали под санкции США

Нефтехимические компании Ирана и 20 танкеров попали под санкции США
США расширили антииранские санкции. Новые рестрикции коснулись компаний из Ирана, Вьетнама, ОАЭ, Китая и 20 судов, сообщает американский Минфин.

США ввели санкции в отношении нефтехимических компаний Ирана и компаний других стран. Об этом сказано на сайте американского министерства финансов.

Новые ограничительные меры затронули Бушерскую нефтехимическую компанию и нефтехимическую компанию Shiraz Petrochemical, по одной компании из Вьетнама и ОАЭ, а также две компании из Китая, которые занимаются судоходством.

В черный список также внесли 20 танкеров, перевозивших нефтехимическую продукцию, и сухогрузов под вьетнамским, китайским, панамским, тонголезским и другими флагами.

Напомним, на прошлой неделе санкции против Ирана расширила Великобритания. Лондон включил в черный список восемь иранских судей и командиров КСИР.

США незаконно ввели санкции против Ирана?

США незаконно ввели санкции против Ирана?

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