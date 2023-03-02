Опубликовано: 22:00, 2 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Россия и Иран могут договориться о введении безвизового режима в 2023 году. ИРИ открыта для российских туристов и хочет дать им возможность познакомиться с достопримечательностями и культурой страны, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, где россияне могут получить шенген.

Управление по туризму Тегерана разработало восемь пешеходных маршрутов по городу, предназначенных как для местных жителей, так и гостей иранской столицы.

Городской туризм стал важнейшей составляющей досуга горожан, поэтому были разработаны пешеходные туристические маршруты по Тегерану

- рассказал Эхсан Мирабзаде, эксперт по туризму и разработчик маршрутов по иранской столице.

По его словам, такой вид туризма очень популярен, особенно в городах с древней историей, и имеет своих поклонников:

Пешеходный туризм широко распространен во всем мире, особенно в исторических местах, а также таких городах, как Париж или Стамбул. Этот тип путешествий имеет много поклонников.

Министерство культурного наследия, туризма и ремесел ИРИ уделяет особое развитию туристического потенциала Тегерана, чтобы помочь определиться с различными маршрутами с точки зрения экспериментального туризма, религиозного туризма, агротуризма и в других городах, Пакдашт, Варамин и Рей, пишет Tehran Times. Возможность общаться с местными жителями и узнавать об их опыте расширяет рамки пешеходного туризма.

Мы также увидим положительное влияние на экономическую ситуацию в этих районах города,

- сказал Мирабзаде, заметив, что также разработан отдельный туристический маршрут по Тегеранскому базару.

Мы разрабатывали эти маршруты, исходя из мировых стандартов в сфере пешеходного туризма. Кроме того, все эти маршруты дополнены схемами и инфографикой

- объяснил Мирабзаде.

Большинство пешеходных маршрутов начинаются с площади Имама Хомейни, расположенной в центре города, и расходятся по многочисленным улицам и переулкам, открывая туристам мир разнообразных достопримечательностей Тегерана.

Исторические маршруты

Впервые Тегеран упоминается в исторических хрониках в XI веке, в которых он описывается как небольшое селение к северу от города Рей. Рей, где первые следы обитания человека относятся к 6000 г. до н.э., считается одним из древнейших городов Ирана. В XI веке город был одной из столиц государства Сельджуков, но позже пришел в упадок из-за распрей между различными районами и монгольского нашествия 1220 года.

Приезжающим в Тегеран стоит увидеть:

Дворец Голестан, Тегеранский базар, Национальную сокровищницу Ирана, Иранский национальный Музей, Музей хрусталя и керамики, Дворец Масудие, Собор Святого Саркиса, Тегеранский музей современного искусства, Иранский музей ковров.