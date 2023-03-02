ЦБ: санкции Запада не создают системных рисков для банков

Введение санкций против Альфа-банка, Росбанка и «Тинькофф банка», включенных Западом в новые санкицонные списки, не несет угрозу для банковской системы страны в целом. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. По ее словам, также это не воспринимается как «шоковое событие».
Реакция российских банков на санкции
Напомним, что санкции против российских банков были включены в 10 санкционный пакет, введенные ЕС против РФ.
В последовавших комментариях руководства банков подчеркивалось, что санкции не отразятся на деятельности кредитно-финансовых учреждений и не повлияют на обслуживание клиентов.
«Все условия обслуживания и тарифы по продуктам сохраняются», - в частности, отметили в Росбанке.
В свою очередь, в «Тинькофф банке» подчеркнули, что включение в санкционные списки не стало неожиданностью для команды банка, специалисты которого провели работу для компенсации возможных рисков.
«Наша команда много месяцев работала над тем, чтобы вы могли пользоваться сервисами «Тинькофф» в обычном режиме вне зависимости от внешних обстоятельств», - сообщает пресс-службу банка, уточняя, что о дополнительных защитных мерах клиентов проинформируют позднее.