Опубликовано: 11:36, 2 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Россия выразила солидарность с Ираном в вопросе уровня обогащения урана после доклада МАГАТЭ, содержащим данные о достижении уровня обогащения в 83,7%. В свою очередь, по данным стран Запада этот уровень может достигать 87%. Кроме того, Иран располагает оборудованием для создания ядерного оружия.

Постпред РФ при МАГАТЭ Михаил Ульянов заявил о том, что иранские специалисты при обогащении урана не превышали отметку в 60%. Далее, комментируя данные об обогащении урана в стране до отметки в 84%, Ульянов подчеркнул, что эта тема может считаться закрытой, так как в процессе обогащения происходят выбросы небольшого количества вещества, уровень обогащения которого превышает уровень «конечного продукта».

Ранее МАГАТЭ опубликовало доклад, согласно которому в настоящее время продолжается выяснение причин наличия частиц с уровнем в 83,7%. При этом для создания ядерного оружия Иран должен поднять обогащение урана до отметки в 90%.

ЕС, США и Израиль уверены в стремлении Ирана к ядерной бомбе

Накануне стало известно, что глава Минобороны США Ллойд Остин посетит Израиль с официальным визитом, где обсудит с первыми лицами стран вопрос урегулирования палестино-израильского конфликта, а также процесс реализации Ираном своей ядерной программы.

Последний пункт повестки связан с тем, что по данным Пентагона, Иран за 12 дней сможет выйти на уровень обогащения урана до 90%, то есть создания ядерного оружия.

Также накануне глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя данные МАГАТЭ, заявил о том, что по данным источников реальный уровень обогащения урана достигает 87%. В этой связи он подчеркнул, что уровень обогащения урана в 90% является для Израиля красной линией.

Аналогичные опасения разделяют и в Евросоюзе, отмечавшем закупку Ираном центрифуг и иной техники для обогащения урана.