Закон об иноагентах начинают обсуждать в парламенте Грузии

Опубликовано: 11:33, 2 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Два законопроекта об иностранном влиянии начнут рассматривать сегодня грузинские депутаты, сначала на уровне профильных комитетов. Правящая "Грузинская мечта" планирует предварительно принять оба, а окончательный выбор сделать после оценки, полученной от Венецианской комиссии.

Грузинский парламент сегодня начнет рассматривать скандальные законы, посвященные иностранному влиянию. Документы обсудят комитеты по внешним связям и по обороне, для этого они проведут совместное заседание.

Два закона об иноагентах

Речь идет о законопроектах "О прозрачности иностранного влияния" и "О регистрации иноагентов", предполагается, что в итоге выбор будет сделан в пользу только одного.

Первый будет распространяться только на юридических лиц, второй - и на физических, как в аналогичном законе, который действует в США и с которого он полностью скопирован.

Кроме того, в первом варианте сознательно используется термин "агент иностранного влияния" вместо "иноагент" - последнее, считают авторы, опасно стигматизацией.

Кто и зачем создал законопроекты

Авторы обоих документов - движение "Сила народа". Изначально они составили более мягкий вариант - "О прозрачности...", который никоим образом не нарушает права человека, в отличие от закона, действующего в США. Однако он был раскритикован оппозицией, президентом, Вашингтоном, Брюсселем и ООН - якобы за угрозу, которую он несет для демократии.

Тогда авторы решили для наглядности перенести американский вариант на грузинскую почву, чтобы снять критику первого документа, передает Sputnik Грузия.

Какой закон об иноагентах примет Грузия

Депутаты правящей "Грузинской мечты" готовы принять оба законопроекта на уровне принципов, после чего их пошлют на оценку в Венецианскую комиссию.

По словам председателя "Мечты" Ираклия Кобахидзе, в итоге парламент будет работать с тем вариантом, который выберет комиссия.

Впрочем, президент Саломе Зурабишвили в любом случае собирается наложить вето на закон.