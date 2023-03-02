Турецкие пожарные тушили паром с автомобилями

Опубликовано: 10:17, 2 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Сегодня утром у берегов Турции вспыхнул автомобильный паром, курсирующий между Бандырмой и Текирдагом. Помимо автомобилей он перевозил и людей, часть которых пострадали из-за ЧП.

Сегодня утром по пока не установленной причине в Мраморном море рядом с турецким городом Текирдаг вспыхнул пожар на пароме, перевозившем людей и автомобили, пострадали 30 человек, сообщило турецкое информационное агентство IHA.

Известно, что паром направлялся из города Бандырма в Текирдаг, не менее 30 человек на его борту надышались продуктами горения, всем им была оказана медицинская помощь, пишет РИА Новости со ссылкой на турецкое агентство.

Огонь уже потушен, сейчас на борту парома работают следователи, которые выясняют причины возгорания и оценивают ущерб, нанесенный парому и автомобилям.