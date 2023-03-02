Премьер Израиля готов к переговорам с оппозицией

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о том, что готов к переговорам с оппозицией относительно проведения правовой реформы. «Моя дверь открыта. Я готов к переговорам», - сказал он в ответ на соответствующий призыв лидера оппозиционного политического блока «Государственный лагерь», депутата Кнессета Бени Ганца.
Ранее Ганц заявлял, что оппозиция также готова к переговорам сразу после приостановки проведения судебной реформы.
По его словам, правительство пытается «изменить лицо государства», проводя реформу, угрожающую сохранению демократического строя в Израиле. «Это антисионистский и антигосударственный акт», - подчеркнул он. Кроме того, он призвал протестующих соблюдать закон, а полицию оставаться на стороне защиты правопорядка.
Ганц неоднократно подчеркивал, что его сторонники борются не против правительства или лично Нетаньяху, а стремятся воспрепятствовать «демонтажу демократии».
Причина беспорядков в Израиле
Накануне в Тель-Авиве прошло многочисленное шествие недовольных проведением правовой реформы. В ходе акции часть ее участников перекрыла движение транспорта на востоке города, после чего произошли столкновения с полицией. В результате были ранены 11 и задержаны 39 человек.
Предложенная кабинетом Нетяньяху правовая реформа предполагает множество пунктов, однако наибольшее недовольство в израильском обществе вызывает пункт об ограничение полномочий Высшего суда справедливости страны в том, что касается принятых правительством законов и решений. Кроме того, планируется наделить правительство правом контроля над отбором судей.