Премьер Израиля готов к переговорам с оппозицией

Опубликовано: 10:08, 2 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху заявил о том, что готов к переговорам с оппозицией. В свою очередь один из лидеров оппозиционеров Бени Ганц также указал на важность начала переговорного процесса, но не ранее приостановки проведения реформы.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о том, что готов к переговорам с оппозицией относительно проведения правовой реформы. «Моя дверь открыта. Я готов к переговорам», - сказал он в ответ на соответствующий призыв лидера оппозиционного политического блока «Государственный лагерь», депутата Кнессета Бени Ганца.

Ранее Ганц заявлял, что оппозиция также готова к переговорам сразу после приостановки проведения судебной реформы.

По его словам, правительство пытается «изменить лицо государства», проводя реформу, угрожающую сохранению демократического строя в Израиле. «Это антисионистский и антигосударственный акт», - подчеркнул он. Кроме того, он призвал протестующих соблюдать закон, а полицию оставаться на стороне защиты правопорядка.

Ганц неоднократно подчеркивал, что его сторонники борются не против правительства или лично Нетаньяху, а стремятся воспрепятствовать «демонтажу демократии».

Причина беспорядков в Израиле

Накануне в Тель-Авиве прошло многочисленное шествие недовольных проведением правовой реформы. В ходе акции часть ее участников перекрыла движение транспорта на востоке города, после чего произошли столкновения с полицией. В результате были ранены 11 и задержаны 39 человек.

Предложенная кабинетом Нетяньяху правовая реформа предполагает множество пунктов, однако наибольшее недовольство в израильском обществе вызывает пункт об ограничение полномочий Высшего суда справедливости страны в том, что касается принятых правительством законов и решений. Кроме того, планируется наделить правительство правом контроля над отбором судей.