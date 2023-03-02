Мировые валюты на открытии торгов Мосбиржи начали сдавать позиции

Опубликовано: 8:10, 2 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Открытие валютных торгов на Московской бирже сегодня стартовало с укрепления рубля – основные мировые валюты заметно дешевеют по отношению к российской валюте.

Сегодняшние торги на Московской бирже стартовали с укрепления рубля. Самое значительное падение показал евро – европейская валюта по отношению к закрытию предыдущих торгов потеряла 40 копеек и сейчас стоит 79,8 рубля.

Вслед за евро вниз устремился и доллар – его цена снизилась на 10,75 копеек, до 75,0425 рубля, передает ТАСС.

Просел и китайский юань – на утренних торгах он потерял 0,9 копеек и торгуется за 10,9 рубля.

Напомним, практически весь февраль рубль дешевел, и только с начала марта он начал отыгрывать утерянные позиции.