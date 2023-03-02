РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Мировые валюты на открытии торгов Мосбиржи начали сдавать позиции

Мировые валюты на открытии торгов Мосбиржи начали сдавать позиции
Открытие валютных торгов на Московской бирже сегодня стартовало с укрепления рубля – основные мировые валюты заметно дешевеют по отношению к российской валюте.

Сегодняшние торги на Московской бирже стартовали с укрепления рубля. Самое значительное падение показал евро – европейская валюта по отношению к закрытию предыдущих торгов потеряла 40 копеек и сейчас стоит 79,8 рубля.

Вслед за евро вниз устремился и доллар – его цена снизилась на 10,75 копеек, до 75,0425 рубля, передает ТАСС.

Просел и китайский юань – на утренних торгах он потерял 0,9 копеек и торгуется за 10,9 рубля.

Напомним, практически весь февраль рубль дешевел, и только с начала марта он начал отыгрывать утерянные позиции.

Рубль начал отыгрывать потерянные позиции

Рубль начал отыгрывать потерянные позиции

Новости Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
945 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version