Глава МАГАТЭ обсудит СВПД с президентом Ирана

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси собирается в Тегеран - 4 марта он намерен встретиться с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, чтобы обсудить с ним "перезапуск диалога" по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной сделке.
Гросси уже ясно дал понять, что посетит Тегеран только при том условии, что будет организована его встреча с Раиси – так глава МАГАТЭ на фоне ухудшения сотрудничества хочет иметь возможность перезапустить отношения на высшем уровне, сообщил источник телеканала Euronews.
Планируется, что встреча пройдет утром, а уже вечером Гросси вернется в Вену.
Ожидается, что Гросси прилетит в Тегеран накануне, вечером 3 марта. Помимо встречи с президентом страны, глава МАГАТЭ планирует побеседовать с официальными лицами ИРИ, чтобы обсудить с ними различные вопросы.