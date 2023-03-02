Глава МАГАТЭ обсудит СВПД с президентом Ирана

Опубликовано: 7:07, 2 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси 4 марта планирует посетить Тегеран, однако состоится поездка лишь при условии, что в ходе этого визита пройдет его встреча с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси собирается в Тегеран - 4 марта он намерен встретиться с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, чтобы обсудить с ним "перезапуск диалога" по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной сделке.

Гросси уже ясно дал понять, что посетит Тегеран только при том условии, что будет организована его встреча с Раиси – так глава МАГАТЭ на фоне ухудшения сотрудничества хочет иметь возможность перезапустить отношения на высшем уровне, сообщил источник телеканала Euronews.

Планируется, что встреча пройдет утром, а уже вечером Гросси вернется в Вену.

Ожидается, что Гросси прилетит в Тегеран накануне, вечером 3 марта. Помимо встречи с президентом страны, глава МАГАТЭ планирует побеседовать с официальными лицами ИРИ, чтобы обсудить с ними различные вопросы.