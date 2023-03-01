Опубликовано: 23:25, 1 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Министр энергетики Турции провел встречу с руководителем "Росатома", в ходе которой обсуждалось строительство АЭС "Аккую" и запуск первого реактора

Глава турецкого Минэнерго Фатих Донмез побывал на площадке строительства атомной станции "Аккую" в Мерсине, сообщает пресс-служба ведомства.

Министр ознакомился с последствиями землетрясений 6 февраля и получил информацию о работах, которые протекают на объекте.

Помимо этого, Донмез встретился с главой российской корпорации "Росатом" Александром Лихачевым в узком и расширенном форматах. Стороны обсудили возведение АЭС и запуск первого реактора.

В ходе исследований было выяснено, что землетрясение не нанесла ущерба строящейся станции.