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Главы "Росатома" и Минэнерго Турции обсудили АЭС "Аккую"

Главы &quot;Росатома&quot; и Минэнерго Турции обсудили АЭС &quot;Аккую&quot;
Министр энергетики Турции провел встречу с руководителем "Росатома", в ходе которой обсуждалось строительство АЭС "Аккую" и запуск первого реактора

Глава турецкого Минэнерго Фатих Донмез побывал на площадке строительства атомной станции "Аккую" в Мерсине, сообщает пресс-служба ведомства.

Министр ознакомился с последствиями землетрясений 6 февраля и получил информацию о работах, которые протекают на объекте.

Помимо этого, Донмез встретился с главой российской корпорации "Росатом" Александром Лихачевым в узком и расширенном форматах. Стороны обсудили возведение АЭС и запуск первого реактора.

В ходе исследований было выяснено, что землетрясение не нанесла ущерба строящейся станции.

Сейсмическая активность не повлияет на темпы строительства АЭС &quot;Аккую&quot;

Сейсмическая активность не повлияет на темпы строительства АЭС "Аккую"

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