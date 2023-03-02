Торговые выставки оживают после пандемии

Опубликовано: 2:00, 2 мар 2023 (UTC+3 MSK)

В ходе пандемии во всем мире серьезно пострадали торговые выставки, где демонстрируются технические разработки и достижения и заключаются коммерческие сделки на основе демонстрируемых образцов. Теперь такие выставки возрождаются, благодаря интересу со стороны Азии.

На Международной выставке мобильной связи в Барселоне много посетителей, хотя всё еще меньше, чем в 2019 году. Эксперты говорят о росте покупательского спроса со стороны Кореи и Китая.

Вечера завершилась MWC Барселона, крупнейшая в мире торговая выставка телекоммуникационных технологий. Организаторы говорят о более 80 тыс. посетителей в конференц-центре Fira Barcelona Gran Via. Это одно из первых крупнейших мероприятий, ощутившее на себе негативные последствия пандемии Covid. Выставку отменили в 2020 году всего за 12 дней до начала. Барселона, принимающая мероприятие с 2006 года, только в 2020 году, по оценкам, потеряла $500 млн, пишет Skift.

Посещаемость растет

По мере того как сектор торговых выставок постепенно восстанавливается после пандемии Covid, организаторы MWC Барселона настроены оптимистично. Хотя позитивные тенденции очевидны, торговым выставкам по всему миру не просто восстановить допандемические уровни посещаемости. Отраслевые эксперты обращают внимание на то, что большинство брендов планируют меньшее количество презентаций продуктов на торговых выставках, поскольку их привлекательности для потенциальных участников падает.

Китайские участники возвращаются

Ограниченное количество участников из Азии негативным образом повлияло на выставку MWC Барселона в 2021-2022 годах. В 2019 году 6% всех участников, около 6,5 тыс. человек приехало из Китая. В этом году ситуация улучшается. Из двух тысяч экспонентов 150 - китайские участники и спонсоры. 5 тыс. человек, то есть 6,3% всех посетителей приехали на выставку из Китая. У таких китайских брендов как Huawei, Honor, Xiaomi, и OnePlus - большие стенды. Huawei вложила значительные средства в мероприятие, несмотря на американские санкции. Компания заняла почти весь первый зал, увеличив свое присутствие на выставке почти вдвое по сравнению с прошлым годом.

Выставка в Шанхае

Организаторы подтвердили, что MWC Шанхай 2023, аналогичная выставка в Китае, состоится в июне. В 2022 году мероприятие было отменено. В 2021 году гибридное мероприятие привлекло 25 тыс. посетителей, еще 175 тыс. следили за проведением выставки онлайн. Организаторы собирались принять 75 тыс. человек в 2020 году, но выставка была отменена. Некоторые отраслевые эксперты, в том числе и президент и исполнительный директор Международной ассоциации выставок и мероприятий Дэвид Дюбуа, уверены, что происходит сдвиг от глобальных к региональным мероприятиям.

Восстановление интереса со стороны Азии

IMEX Group сообщила о значительном спросе на выставку со стороны Азии.

Число покупателей из Азии выросло в два раза по сравнению с прошлым годом. Спрос определяется интересом со стороны Кореи и Китая, отменившего коронавирусные ограничения в начале года, а также продолжающимся ростом на индийском рынке

- сказала исполнительный директор IMEX Group Карина Бауэр.

Сейчас посредники ищут способы привлечь дополнительных покупателей. Со стороны предложения тоже проблем нет: несколько региональных участников собираются увеличить присутствие на таких выставках.

Китайский сектор

По мере того как индустрия путешествий с ждет восстановления спроса со стороны Китая, очередной отчет UFI Global Exhibitor Barometer указывает на непростые обстоятельства. Данные были собраны в период, когда Пекин объявил о завершении своей крайне непопулярной политики нулевого ковида. Скорее всего, китайский сектор торговых выставок не сможет восстановиться полностью в 2023 году. По данным отчета, доход китайских компаний составил в 2022 году 41% от уровней 2019 года. В этом году, ожидается, что доходы увеличатся до 63%. Неудивительно, что отказ от ограничений на путешествия стал своего рода барьером для восстановления бизнеса. Совершенно очевидно, что онлайн-проведение торговых выставок приветствуется повсеместно. Почти три четверти респондентов (78%) уверено, что торговые мероприятия станут гибридными, и в ближайшие годы процент их цифровизации увеличится.