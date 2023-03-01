Опубликовано: 21:53, 1 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Президент Азербайджана провел встречу с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым в Баку. Главы двух государств обсудили двусторонние отношения и реализацию совместных проектов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел в Баку встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, в ходе которой обсуждалось двустороннее сотрудничество.

Глава Азербайджана поблагодарил узбекского коллегу за визит в Баку и отметил развитие азербайджано-узбекских отношений. По его словам, сегодня по всем направлениям, в которых задействованы Баку и Ташкент, идет процесс.

Также он выразил признательность за участие Узбекистана в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана, подчеркнув, что проект по возведению школы для бывших беженцев, финансирующийся Узбекистаном, идет успешно и народ Азербайджана высоко ценит данный вклад.

В свою очередь Мирзиеев выделил рывок вперед в двусторонних отношениях, а также рассказал о работе команд, которые, по его словам, сегодня действуют "совершенно по-другому".

Он отметил, что в настоящее время Узбекистан готовит большой проект с госкомпанией Азербайджана SOCAR, а также ожидает в перспективе множество совместных проектов в различных отраслях.

Узбекский лидер напомнил роль Азербайджана в участии Движения неприсоединения, подчеркнув повышение авторитета организации под председательством Азербайджана.