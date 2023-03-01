Опубликовано: 20:45, 1 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Реджеп Тайип Эрдоган сохранил дату всеобщих выборов в Турции, которые ранее были запланированы на 14 мая, но могли быть перенесены из-за землетрясения

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган оставил без изменений дату всеобщих выборов в стране. Они, как и было запланировано ранее, пройдут 14 мая.

Ранее турецкие СМИ говорили о возможном переносе выборов на 6 месяцев и более из-за мощных землетрясений на юго-востоке Турции.

С данной инициативой планировала выступить высшая избирательная комиссия по просьбе партии, но в администрации президента сообщили о том, что выборы пройдут в срок, если обратный политический консенсус будет отсутствовать.

На заседании правящей партии Эрдоган подтвердил, что всеобщие выборы в Турции пройдут 14 мая.