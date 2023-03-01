Россияне на мартовские праздники полетят на Кубань и на Кавказ

Опубликовано: 16:50, 1 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Россияне уже спланировали, где отдохнут на предстоящие мартовские праздники с 4 по 12 марта - первую пятерку рейтинга по традиции занимают города Кубани, здравницы Ставрополья и горнолыжные курорты Северного Кавказа, рассказали в Ассоциации туроператоров России.

Наиболее востребованными направлениями для отдыха на мартовские праздники у россиян стали города Кубани и Кавказских Минеральных вод, Санкт-Петербург, Калининград и горнолыжные курорты Северного Кавказа, сообщили сегодня в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Кто в лидерах?

По традиции в рейтинге лидирует Кубань - самые бронируемые направления здесь на мартовской праздничной неделе - Сочи и Анапа, и если востребованность курортов Сочи вполне объяснима, то спрос на поездки в Анапу стали сюрпризом для самих туроператоров. Как пояснили в АТОР, в городе хороший выбор отелей категорий "четыре звезды" и "пять звезд" с питанием "все включено".

Летим на воды!

На втором месте в рейтинге – курорты и санатории Кавказских Минеральных Вод, И хотя во многих здравницах и гостиницах здесь не осталось свободных мест, по мере наступления теплой весенней погоды спрос на это направление будет только усиливаться.

Красоты севера и запада

Высокий спрос на поездки в Санкт-Петербург и Калининград эксперты связывают с большим выбором интересных и недорогих экскурсионных программ – тут можно подобрать тур под разные интересы и возрастные категории по очень демократичной цене.

Горячие шашлыки и кавказцы

Что касается горнолыжных курортов Северного Кавказа, то тут все понятно – это и прощание с зимой, и традиционная гостеприимность кавказцев, и прекрасная кухня – все то, что так нравится нашим туристам.

А может за границу?

Из зарубежных направлений наибольшей популярностью в период с 4 по 12 марта пользуются ОАЭ, Таиланд, Египет, Турция и безвизовые страны Кавказа – Азербайджан, Абхазия и Армения.