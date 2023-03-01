Нетаньяху и Лапид уличили друг друга в анархизме

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил своего предшественника, представители центристской партии "Еш Атид" в стремлении установления анархии в стране. Лапид ответил ему тем же.
По словам Нетаньяху, Лапид не стремится к достижению соглашения и игнорирует призывы властей к диалогу.
В вою очередь Лапид заявил, что «анархия здесь создана правительством», контроль над которым Нетаньяху уже потерял.
Позиция США и ООН
Ранее сообщалось, что посол США в Израиле Том Найдс заявлял о том, что Вашингтон оказывает давление на кабинет Нетаньяху для пересмотра правовой реформы, предусматривающей сокращение полномочий Верховного суда.
Приостановить проведение реформы призывал израильские власти и верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Турк. По его словам, нововведения угрожают как соблюдению прав человека, так и независимости суда.