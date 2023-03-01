Нетаньяху и Лапид уличили друг друга в анархизме

Опубликовано: 16:46, 1 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Действующий глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил своего предшественника в дестабилизации ситуации в стране. В ответ Лапид констатировал, что кабинет Нетаньяху потерял контроль над ситуацией в Израиле.

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил своего предшественника, представители центристской партии "Еш Атид" в стремлении установления анархии в стране. Лапид ответил ему тем же.

По словам Нетаньяху, Лапид не стремится к достижению соглашения и игнорирует призывы властей к диалогу.

В вою очередь Лапид заявил, что «анархия здесь создана правительством», контроль над которым Нетаньяху уже потерял.

Позиция США и ООН

Ранее сообщалось, что посол США в Израиле Том Найдс заявлял о том, что Вашингтон оказывает давление на кабинет Нетаньяху для пересмотра правовой реформы, предусматривающей сокращение полномочий Верховного суда.

Приостановить проведение реформы призывал израильские власти и верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Турк. По его словам, нововведения угрожают как соблюдению прав человека, так и независимости суда.