Путин начнет Год педагога на Северном Кавказе

Опубликовано: 15:25, 1 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Президент России Владимир Путин совершит рабочую поездку в Северо-Кавказский федеральный округ. Здесь он посетит центр знаний «Машук» и проведет встречу с главой Ставрополья Владимиром Владимировым.

Торжественную церемонию празднования Года педагога, которая состоится в центре знаний «Машук» 2 марта, посетит президент России Владимир Путин, который в это время прибудет с рабочим визитом в СКФО.

В ходе торжественной церемонии Путин наградит педагогов, чьи ученики стали Героями РФ. Кроме того, он встретится с участниками «Школы наставника», а также главой Ставропольского края Владимиром Владимировым.

Напомним, что 2023 год был объявлен Годом педагога и наставника, указ об этом был подписан Путиным летом 2022 года. Празднования приурочены к 200-летнему юбилею писателя и основоположника научной педагогики в России Константина Ушинского.