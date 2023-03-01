РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Путин начнет Год педагога на Северном Кавказе

Путин начнет Год педагога на Северном Кавказе
Президент России Владимир Путин совершит рабочую поездку в Северо-Кавказский федеральный округ. Здесь он посетит центр знаний «Машук» и проведет встречу с главой Ставрополья Владимиром Владимировым.

Торжественную церемонию празднования Года педагога, которая состоится в центре знаний «Машук» 2 марта, посетит президент России Владимир Путин, который в это время прибудет с рабочим визитом в СКФО.

В ходе торжественной церемонии Путин наградит педагогов, чьи ученики стали Героями РФ. Кроме того, он встретится с участниками «Школы наставника», а также главой Ставропольского края Владимиром Владимировым.

Напомним, что 2023 год был объявлен Годом педагога и наставника, указ об этом был подписан Путиным летом 2022 года.  Празднования приурочены к 200-летнему юбилею писателя и основоположника научной педагогики в России Константина Ушинского.

В КЧР запустят первый центр цифрового образования детей

В КЧР запустят первый центр цифрового образования детей

Новости Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
700 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version