США откликнулись на беспорядки в Израиле

Опубликовано: 14:36, 1 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Американские власти не должны оставаться в стороне от проблемы существования демократии в Израиле. Об этом заявил посол США в Израиле Том Найдс, подчеркнув, что если Израиль намерен развивать сотрудничество с США, то должен придерживаться демократических норм.

Посол США в Израиле Том Найдс, комментируя беспорядки в Израиле, связанные с проведением судебной реформы, заявил о том, что американские власти не должны оставаться в стороне от проблемы существования демократии в Израиле.

Так он откликнулся на заявление министра Диаспоры Израиля Амичая Шикали, призвавшего Найдса «не лезть не в свое дело».

Также дипломат отметил, что сохранение демократического строя в Израиле – один из приоритетов США.

«Демократические ценности, которые мы разделяем с Израилем, отражены, среди прочего, в правовых институтах. Это то, что у нас есть общего, это то, что побудило нас выступить от имени Израиля в ООН на прошлой неделе», - подчеркнул посол.

Напомним, что в понедельник, 20 февраля Найдс признал, что США оказывает давление на кабинет премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

По словам дипломата, так американские власти добиваются от коалиции пересмотра правовой реформы, предусматривающей сокращение полномочий Верховного суда.

Найдс также отметил, что Вашингтон настаивает на том, что если нынешняя власть в Израиле хочет продолжать сотрудничать с США, то должна потушить «пожар на заднем дворе».