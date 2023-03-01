Бывший "Сбербанк Казахстан" будет обслуживать не все карты "Мир"

Опубликовано: 14:02, 1 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Руководство бывшего "Сбербанк Казахстан", а ныне Bereke Bank, решило не идти на конфликт с Минфином США и отказаться от обслуживания карт "Мир" подсанкционных российских банков.

Казахстанский Bereke Bank, ранее бывший дочерним банком российского "Сбербанка", не будет обслуживать карты "Мир", выпущенные российскими банками, находящимися под санкциями, сообщили в пресс-службе финансового учреждения.

Причина такого решения финансового регулятора заключается в том, что банк в марте ожидает снятия американских санкций в связи с выходом российского Сбербанка из состава его акционеров и не желает иметь деловых отношений с лицами, находящимися под действием санкций, отметили в пресс-службе, передает РИА Новости.

Что касается карт "Мир", выпущенных несанкционными банками РФ, то они будут обслуживаться в банкоматах и терминалах банка, как и ранее. Также карты "Мир", которые выпустил Bereke Bank, будут обслуживаться за пределами Казахстана в сети несанкционных банков, подключенных к платежной системе.