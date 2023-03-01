В Алеппо приземлился очередной самолет с иранской помощью

Опубликовано: 13:01, 1 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Сегодня в аэропорту сирийского Алеппо приземлился 14-й по счету самолет из Ирана, который доставил гуманитарную помощь для пострадавших в мощном разрушительном землетрясении.

В сирийскую провинцию Алеппо сегодня прибыла очередная партия гуманитарной помощи из Ирана – очередной самолет из этой страны с грузом для пострадавших в разрушительном землетрясении 6 февраля приземлился в аэропорту Алеппо на северо-западе Сирии.

За три недели Сирия получила 407 тонн гуманитарных грузов из Ирана – вот и сегодня на борту очередного лайнера прибыли 20 тонн помощи, отметил генеральный консул Ирана в Алеппо Салман Наваб-Нури, передает иранское информационное агентство ИРНА.

Большую часть очередного груза составляют продукты питания и сухое молоко, в которых больше всего нуждается население пострадавших от катаклизма районах страны.

Напомним, мощное землетрясение магнитудой 7,8 только в столице сирийской провинции унесло 500 жизней, серьезно пострадали 750 человек.