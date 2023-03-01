Опубликовано: 12:15, 1 мар 2023 (UTC+3 MSK)

"Длинные" выходные, вопреки ожиданиям, не помогли медикам в борьбе с коронавирусом: за минувшие сутки число новых заболевших резко пошло вверх, достигнув 13 438 новых инфицированных, показывает статистика.

Суточная заболеваемость коронавирусом в России снова резко пошла вверх: за минувшие сутки медики выявили еще 13 438 новых инфицированных – это больше чем на 3,5 тыс превышает показатели накануне (9 753 заболевших).

Почти в два раза увеличилось число новых заболевших в столице - в Москве 3 413 новых заболевших против 1 914 накануне, в Санкт-Петербурге болезнь диагностировали у 1 130 человек, почти в шесть раз выросло число новых заболевших в Московской области – 302 против 59 человек накануне. В Краснодарском крае вдвое больше новых больных – 271 против 131 накануне, на Ставрополье рост более чем в 10 раз – 247 против 23 человек накануне, в Крыму – 42. В Дагестане диагноз "коронавирус" подтвердился у восьми человек, в Кабардино-Балкарии заболели 11 человек, в Адыгее 10 новых пациентов, что тоже в 10 раз больше, чем накануне, в Карачаево-Черкесии - 12, только два человека заболели коронавирусом в Ингушетии, 12 - в Северной Осетии, а вот в Чечне по-прежнему новых заболевших нет.

В больнице с коронавирусом за сутки оказались еще 1 950 заболевших, при этом выписаны за сутки 16 557 человек. С начала пандемии вирус побороли в России 21 631 409 заболевших.

Всего 22 285 908 случаев коронавируса зафиксировали в России за все время пандемии. Умерли за этот период 396 100 пациентов, из них 37 - за минувшие сутки.