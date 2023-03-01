Опубликовано: 10:30, 1 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Президент Армении принял нового посла Грузии в стране. В ходе встречи Ваагн Хачатурян и Георгий Шарвашидзе поговорили об отношениях двух стран и региональной ситуации. Посол также вручил президенту свои верительные грамоты.

В Ереване состоялась встреча президента Армении Ваагна Хачатуряна и нового посла Грузии в стране Георгия Шарвашидзе. Об этом сообщили в пресс-службе армянского президента.

Главными темами переговоров стали отношения двух стран и региональная проблематика. В ходе встречи Хачатурян также принял от дипломата верительные грамоты.

Армянский президент отметил, что для многих стран и народов мира грузино-армянские отношения могут служить примером. При этом он выразил уверенность в том, что Шарвашидзе продолжит сохранять эти традиции.

В свою очередь, посол подчеркнул, что сделает все от него зависящее для того, чтобы взаимодействие Тбилиси и Еревана развивалось и формировались новые прочные экономические и культурные связи.

Помимо этого, в ходе разговора было акцентировано внимание на том, что на Южном Кавказе необходим стабильный мир.

Георгий Шарвашидзе был назначен послом Грузии в Армении в январе 2023 года. Ранее он в течение 6 лет занимал должность ректора Тбилисского государственного университета.