ФБР назвало создателей коронавируса

Опубликовано: 10:49, 1 мар 2023 (UTC+3 MSK)

ФБР заявляет о том, что пандемия коронавирусной инфекции началась после утечки вируса из лаборатории в китайском Ухане. Официальный Пекин опровергает эту версию со ссылкой на данные ВОЗ.

Согласно оценкам ФБР к пандемии коронавирусной инфекции нового типа привела утечка из лаборатории в китайском Ухане. Об этом сообщил глава ФБР Кристофер Рэй.

Также он обвинил Пекин в том, что власти страны делают все возможное для того, чтобы сорвать попытки США и других стран выяснить истинные причин происхождения вируса.

Соответствующие заявления Рэй сделал в связи с опубликованным сообщением Минэнерго США о том, что к пандемии привела непреднамеренная утечка.

В то же время по словам официального представитель Госдепартамента США Джона Кирби, заявил, что администрация президента США не пришла к окончательному выводу по этому вопросу.

В свою очередь, в МИД Китая призвали не политизировать этот вопрос, так как заявления США о происхождении коронавируса в Ухане не имеют под собой доказательной базы. В частности, по данным ВОЗ такое происхождение ковида маловероятно.