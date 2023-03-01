Опубликовано: 7:54, 1 мар 2023 (UTC+3 MSK)

В Турции в результате крупнейшего стихийного бедствия в XXI веке погибли 45 089 человек. В пострадавших регионах продолжают работать спасатели и волонтеры.

Жертвами стихийного бедствия, ударившего по юго-востоку Турции 6 февраля, стали 45 089 человек.

Работы на завалах продолжаются, число погибших может еще увеличиться. В настоящее время в пострадавших регионах работают тысячи спасателей, в том числе из других стран, полицейские, сотрудники Управления по ликвидации последствий ЧС (AFAD), военнослужащие и волонтеры. Всего к работам привлечены почти 240 тыс человек. В разрушенных районах задействованы экскаваторы, бульдозеры, краны, грузовики и другая техника.

Местные жители, оставшиеся в результате землетрясения без жилья, размещены в палаточных городках. Всего установлено свыше 358 тыс палаток. Регулярно поступает гуманитарная помощь со всего мира, в зону бедствия везут продукты, теплые вещи и одеяла.

Катастрофическое землетрясение ударило по 10 турецким провинциям. Среди наиболее пострадавших числятся Газиантеп, Кахраманмараш, Адана, Хатай, Диярбакыр. Также бедствие разрушило сотни домов и унесло тысячи жизней в таких регионах, как Шанлыурфа, Килис, Османие, Батман, Элязыг, Адыяман и Малатья.

Отметим, что 27 февраля Малатью снова потрясло, погиб один человек.