Опубликовано: 6:55, 1 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Крушение поездов произошло ночью в Греции. Столкнулись пассажирский и грузовой составы, в результате случился пожар. С рельсов сошли три вагона с людьми. Сообщается, что погибли 26 человек, пострадали 85.

Минувшей ночью в Греции столкнулись два поезда - грузовой и пассажирский. Сообщается о десятках погибших и пострадавших, вагоны сошли с рельсов.

Крушение произошло в городке Темпи, находящемся рядом с Лариса. Поездом из Афин в Салоники следовали 350 пассажиров. На данный момент известно о 26 погибших, в разные больницы доставлены 85 пострадавших, состояние 20 человек оценивается как тяжелое.

Столкновение стало причиной пожара. С рельсов сошли три пассажирских вагона. Ведется спасательная операция. На месте крушения работают пожарные, спецтехника, дежурят десятки автомобилей скорой помощи.

Почему поезда столкнулись в Греции предстоит выяснить. Отметим, что пассажирский поезд вышел из Афин с опозданием от расписания.