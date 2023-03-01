Попасть в Оман из Казахстана напрямую можно будет с июля

Опубликовано: 4:27, 1 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Прямые авиарейсы из Алматы в столицу Омана Маскат готовит Salam Air. Они стартуют с июля, совершаться будут дважды в неделю.

Лоукостер Salam Air готовится к запуску авиарейсов из Казахстана в Оман, рассказали в Мининдустрии РК.

Самолеты А-320neo и А-321neo будут регулярно летать из Маската (столицы Омана) в Алматы с 1 июля.

Рейсы будут выполняться по четвергам и воскресеньям.

В министерстве подчеркнули, что открытие прямых рейсов благотворно повлияет на сотрудничество между странами - и в торговле, и в туризме, и в сфере культуры.