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Попасть в Оман из Казахстана напрямую можно будет с июля

Попасть в Оман из Казахстана напрямую можно будет с июля
Прямые авиарейсы из Алматы в столицу Омана Маскат готовит Salam Air. Они стартуют с июля, совершаться будут дважды в неделю.

Лоукостер Salam Air готовится к запуску авиарейсов из Казахстана в Оман, рассказали в Мининдустрии РК.

Самолеты А-320neo и А-321neo будут регулярно летать из Маската (столицы Омана) в Алматы с 1 июля.

Рейсы будут выполняться по четвергам и воскресеньям.

В министерстве подчеркнули, что открытие прямых рейсов благотворно повлияет на сотрудничество между странами - и в торговле, и в туризме, и в сфере культуры.

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