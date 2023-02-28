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МАГАТЭ пытается выяснить происхождение 84-процентного урана в Иране

МАГАТЭ пытается выяснить происхождение 84-процентного урана в Иране
Представители МАГАТЭ продолжают расследование, чтобы выяснять причину обнаружения в Иране обогащенного практически до 84% урана. Запасы обогащенного до 60% урана в стране, по данным СМИ, увеличились с прошлой осени на 40%.

МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) предпринимает попытки выяснить происхождение обнаруженных в Иране частиц урана, обогащенных до 83,7%.

В настоящее время представители агентства контактируют с иранской стороной, чтобы прояснить этот вопрос. При этом ряд СМИ отмечают, что запасы обогащенного до 60% урана с ноября прошлого года увеличились на 40%.

Обнаружение обогащенного до 84% урана в Иране прокомментировали в ООН. Там отметили, что не могут проверить достоверность этой информации, но призывают Исламскую Республику выполнять все договоренности, которые ранее были достигнуты с МАГАТЭ.

Напомним, в феврале миссия МАГАТЭ нашла в Иране уран, обогащенный до 84%. В Тегеране отметили, что это не соответствует действительности.

Ранее в этом месяце в Иране приступили к разработке крупнейшего в стране месторождения урана.

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