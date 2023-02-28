МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) предпринимает попытки выяснить происхождение обнаруженных в Иране частиц урана, обогащенных до 83,7%.
В настоящее время представители агентства контактируют с иранской стороной, чтобы прояснить этот вопрос. При этом ряд СМИ отмечают, что запасы обогащенного до 60% урана с ноября прошлого года увеличились на 40%.
Обнаружение обогащенного до 84% урана в Иране прокомментировали в ООН. Там отметили, что не могут проверить достоверность этой информации, но призывают Исламскую Республику выполнять все договоренности, которые ранее были достигнуты с МАГАТЭ.
Напомним, в феврале миссия МАГАТЭ нашла в Иране уран, обогащенный до 84%. В Тегеране отметили, что это не соответствует действительности.
Ранее в этом месяце в Иране приступили к разработке крупнейшего в стране месторождения урана.