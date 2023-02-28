Опубликовано: 22:46, 28 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Десятимесячный детеныш, находящегося на грани исчезновения азиатского гепарда, скончался в ветеринарной больнице в Иране после почечной недостаточности.

Находящийся на грани исчезновения 10-месячный азиатский гепард по кличке Пируз ушел из жизни в Центральной ветеринарной больнице в Иране, пишет агентство IRNA

Пируза не смогли спасти иранские ветеринары, детеныш страдал от почечной недостаточности. После проведения диализа животное покинуло этот мир.

Главный врач ветклиники Омид Моради назвал усилия по спасению малыша провалом, а также сказал, что все боровшиеся за его жизнь врачи опечалены.

Стоит добавить, что в Иране осталась всего дюжина гепардов, следует из данных Международного союза охраны природы.