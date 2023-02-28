Опубликовано: 21:29, 28 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Оползень, сошедший после ливневых дождей в поселке Дагомыс, привел к отключениям водоснабжения. Восстановление подачи ресурса запланировано на среду, 1 марта.

В Сочи после длительных дождей в поселке Дагомыс Лазаревского района Сочи сошел очередной оползень, который разрушил магистральный водовод.

По словам коммунальщиков, восстановительные работы начнутся вечером, так как сначала нужно опустошить систему водоснабжения.

В связи с этим в поселке будет приостановлена подача воды. Планируется, что ремонт будет закончен завтра, 1 марта.

Также перебои с подачей воды могут коснуться сел Сергей - Поле и Волковка, а также микрорайонов Шаумяновска и Лазурный берег.