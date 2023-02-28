Путин приостановил участие России в ДСНВ

Опубликовано: 18:59, 28 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Россия временно приостановила свое участие в ДСНВ. Договор, подписанный лидерами РФ и США весной 2010 года, действовал в течение почти 13 лет.

Россия временно приостановила участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений, подписанном 13 лет назад. Об этом сказано в указе президента России.

Документ, опубликованный на портале правовой информации, вступает в силу с сегодняшнего дня.

О приостановке участия в ДСНВ ровно неделю назад впервые сообщил президент РФ Владимир Путин. Позже за принятие президентского законопроекта проголосовали депутаты Госдумы.

Ранее в этом месяце в Минфине США рассказали, что РФ существенно сократила инвестиции в американские ценные бумаги. На прошлой неделе США объявили об очередных санкциях в отношении РФ. Ограничительные меры затронули несколько глав регионов России и ряд министров.