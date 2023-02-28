Как Египет будет привлекать туристов

Опубликовано: 20:05, 28 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В течение ближайших пяти лет Египет, славящийся древними пирамидами и курортами Красного моря, собирается увеличивать объемы туризма на 30% ежегодно. Каир думает привлечь частные фирмы для управления объектами, а в конце 2023 года открыть Большой египетский музей.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что изменится для туристов в Египте в этом году.

Как будут развивать туристическую индустрию

Туризм остается важным источником поступления иностранной валюты и рабочих мест для переживающей трудности экономики Египта. Сектор заработал 10,75 миллиарда долларов в финансовом году, который завершился в июне 2022 года, по сравнению с 4,86 миллиардами долларов в предыдущем году, когда он пострадал от пандемии коронавируса, пишет Reuters. При этом Египет занимает около 1% мирового туристического рынка. Как заявил банкир Ахмед Исса, назначенный министром туризма прошлым летом, бюджет для более 2000 археологических памятников и 41 музея в 2021/22 финансовом году составил скромные 170 миллионов долларов по обменному курсу на тот момент.

Египет должен последовательно развивать свою туристическую индустрию на 25-30% в год. Тогда в 2028 году мы примем 30 млн туристов

- говорит Исса.

Перелеты и отели

По словам министра, приоритетными направлениями станут расширение возможностей для полетов, а также улучшение инвестиционного климата за счет оптимизации регулирования. Увеличение количества гостиничных номеров до полумиллиона к 2030 году с 212 тысяч в прошлом году может привлечь 30 миллиардов долларов частных инвестиций, и частные компании были бы вовлечены в пилотные проекты по управлению десяти объектами. К ним относятся пирамиды Гизы, Египетский музей в центре Каира и Большой египетский музей, в котором скоро будут представлены самые престижные артефакты страны.

Большой египетский музей

Ранее "Вестник Кавказа" писал о Большом египетском музее. Неоднократно откладываемое открытие Большого египетского музея, огромного сооружения рядом с пирамидами Гизы, которое строится с 2005 года, скорее всего, произойдет в период с октября по январь. Египет надеется привлечь мировых лидеров на церемонию его открытия. Исса также добавил, что в этом году ожидается всплеск визитов китайских туристов. В долгосрочной перспективе Египет будет стремиться развивать рынок для независимых путешественников, а не только работу с туроператорами, сказал он.