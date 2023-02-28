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Центр Турции потрясло землетрясение

Центр Турции потрясло землетрясение
В центре Турции произошло землетрясение. Магнитуда землетрясения составила 4,4.

В центральных районах Турции потрясло землетрясении. Магнитуда сейсмособтия составила 4,4, очаг находился на глубине семи километров.  

По уточненным данным, эпицентр располагался в районе города Кайсери. Город находится в непосредственной близости к горнолыжному курорту «Эрджиес». Данных о жертвах и разрушениях нет.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что турецкую Малатью продолжают потрясать землетрясения. В частности, утром во вторник в провинции были зафиксирован подземные толчки магнитудой 4,1. Накануне, в провинции уже фиксировалось землетрясение. Его магнитуда составляла 5,8. В результате землетрясения погиб человек, а также было разрушено несколько десятков домов.

Землетрясение в Турции. Часть 4: Батман, Элязыг, Адыяман и Малатья

Землетрясение в Турции. Часть 4: Батман, Элязыг, Адыяман и Малатья

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