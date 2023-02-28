Опубликовано: 17:49, 28 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Федерация шахмат России с завтрашнего дня станет членом Азиатской федерации шахмат (ACF). Решение, принятое ФШР прошлой весной, сегодня было одобрено на заседании ACF.

Федерация шахмат России (ФШР) с завтрашнего дня станет членом Азиатской шахматной федерации (ACF).

Присоединение российской федерации было одобрено на сегодняшнем заседании Генассамблеи ACF 29 делегатами. Один высказался против, еще шестеро воздержались.

Прошлой весной национальным командам России запретили участвовать в соревнованиях под эгидой Международной шахматной федерации (ФИДЕ). После этого ФШР решила сменить Европу на Азию. Окончательный переход произойдет в среду, 1 марта.

Ранее стало известно, что российская шахматистка Александра Костенюк решила выступать за Швейцарию. Весь этот года она будет выступать под флагом ФИДЕ.