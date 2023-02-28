Израиль призвал Германию к борьбе с Ираном

Опубликовано: 17:19, 28 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Германия долдона поддержать Израиль в борьбе с Ираном. В Иране установился террористический режим, угрожающей ядерной безопасности не только Ближнего Востока, но Европы. Иран нужно вернуть в правовое поле с помощью экономического и политического давления.

Глава МИД Израиля Эли Коэн обратился к немецкой коллеге Анналене Бербок, призвав Германию поддержать Израиль в борьбе с Ираном.

В частности, по его словам, в кратчайшие сроки необходимо признать КСИР террористической организацией.

Далее Коэн подчеркнул, что в настоящее время проводимая Тегераном политика перестала представлять опасность исключительно для Израиля и, выйдя за региональные рамки, несет угрозу странам Евросоюза. Министр подчеркнул, что «остановить Иран» в части реализации ядерной программы может, с одной стороны, экономическое, а с другой, - политическое давление.

В этой связи Коэн подчеркнул, что Запад должен принудить Иран к соблюдению международного права и требований МАГАТЭ.