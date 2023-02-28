Рейсы Пермь-Стамбул запускает Red Wings

Опубликовано: 16:53, 28 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Долететь из Перми в Стамбул скоро можно будет рейсами авиакомпании Red Wings. С начала апреля и до конца октября они будут выполняться по воскресеньям.

Red Wings через месяц начнет совершать рейсы из Перми в Стамбул, они внесены в расписание пермских воздушных ворот - аэропорта Большое Савино.

Самолеты "Суперджет 100" начнут курсировать по этому направлению регулярно со 2 апреля и до 22 октября, передает "Интерфакс-Туризм".

Они будут вылетать в Турцию раз в неделю, по воскресеньям, в 23:55.

Ранее сегодня самолет Red Wings не смог вылететь из Антальи в Самару из-за технической неисправности воздушного судна.