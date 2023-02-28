США держат курс на укрепление связей с Казахстаном

Опубликовано: 16:09, 28 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Президент Казахстан и глава Госдепа США встретились в Астане сегодня. Они обсудили партнерские отношения двух стран. Обе стороны выразили намерение углублять сотрудничество.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках первого официального визита в Казахстан встретился в Астане с главой МИД Казахстана и был принят президентом республики.

Утром Блинкен провел переговоры с заместителем премьера - главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди. Затем главу Госдепа США принял президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Токаев отметил, что визит Блинкена станет дополнительным импульсом по развитию стратегического сотрудничества двух стран. По его словам, у Казахстан и США надежные долгосрочные партнерские отношения, сотрудничество происходит в сферах безопасности, торговли и инвестиций, энергетики. Глава государства заверил иностранного гостя, что Астана готова к дальнейшему развитию сотрудничества с американской стороной.

Также Токаев позитивно оценил инициативу США по расширению сотрудничества в формате С5+1 и указал на важность проведения встречи в этом формате в Астане.

Блинкен подчеркнул, что успехи, которых Казахстан и США добились за несколько десятков лет, важно развивать. Партнерство США и Казахстана нужно углублять и укреплять, заявил он. Госсекретарь добавил, что США привержены курсу на укрепление отношений с Казахстаном.

Он выразил благодарность Казахстану за проведение встречи C5+1 и добавил, что она поспособствует более конкретной работе по объединению стран Центральной Азии, а также по созданию более прочных связей региона с американской стороной.

Напомним, из Казахстана Блинкен планирует отправиться в Узбекистан, а затем в Индию.