США держат курс на укрепление связей с Казахстаном

Госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках первого официального визита в Казахстан встретился в Астане с главой МИД Казахстана и был принят президентом республики.
Утром Блинкен провел переговоры с заместителем премьера - главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди. Затем главу Госдепа США принял президент республики Касым-Жомарт Токаев.
Токаев отметил, что визит Блинкена станет дополнительным импульсом по развитию стратегического сотрудничества двух стран. По его словам, у Казахстан и США надежные долгосрочные партнерские отношения, сотрудничество происходит в сферах безопасности, торговли и инвестиций, энергетики. Глава государства заверил иностранного гостя, что Астана готова к дальнейшему развитию сотрудничества с американской стороной.
Также Токаев позитивно оценил инициативу США по расширению сотрудничества в формате С5+1 и указал на важность проведения встречи в этом формате в Астане.
Блинкен подчеркнул, что успехи, которых Казахстан и США добились за несколько десятков лет, важно развивать. Партнерство США и Казахстана нужно углублять и укреплять, заявил он. Госсекретарь добавил, что США привержены курсу на укрепление отношений с Казахстаном.
Он выразил благодарность Казахстану за проведение встречи C5+1 и добавил, что она поспособствует более конкретной работе по объединению стран Центральной Азии, а также по созданию более прочных связей региона с американской стороной.
Напомним, из Казахстана Блинкен планирует отправиться в Узбекистан, а затем в Индию.