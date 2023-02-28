В Алматы VIP-терминал аэропорта будет готов летом

Опубликовано: 13:07, 28 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Летом в аэропорту Алматы появится новый VIP-терминал. В него перенесут уникальные витражи и старинные окна, само здание будет современным. Пользоваться терминалом смогут пассажиры «джетов».

VIP-терминал аэропорта в Алматы перенесут из старого здания в новое летом 2023 года, об этом рассказал президент международного аэропорта Алматы Эрсой Альп Эр Тунг.

Он объяснил, что новый терминал сохранит уникальные элементы из старого здания. Прежний VIP-терминал аэропорта Алматы был признан памятником архитектуры, из него в новое здание перенесут те фрагменты, что имеют исторически культурное значение, например витражи, старинные окна, элементы бельведера. Перенос совершается в согласии с правилами, законами и культурой.

Завершить строительство нового здания VIP-терминала планируется к предстоящему лету. Оно расположилось в 420 метрах от прежнего.

Пользоваться новым терминалом смогут пассажиры коммерческих рейсов «джетов» а также госслужащие.

Напомним, что в начала лета лоукостер начнет летать из Алматы в грузинский Кутаиси.