Суточный показатель заболеваемости ковидом остановился на 9,7 тысячах

Опубликовано: 11:53, 28 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В России за минувшие сутки выявили 9 753 новых заболевших коронавирусом – это чуть больше, чем днем ранее, однако в целом "длинные" праздники повлияли на болезнь положительно.

За прошедшие сутки российские врачи выявили еще 9 753 новых инфицированных коронавирусом – это почти на 200 человек больше, чем сутками ранее, но значительно меньше, чем на пике новой волны заболевания в середине февраля, когда число новых заболевших ежесуточно превышало 15 тыс человек.

Традиционно наибольшая заболеваемость наблюдается в Москве – 1 914 новых пациентов, в Санкт-Петербурге болезнь диагностировали у 1 026 человек, в Московской области число новых заболевших снизилось почти вдвое – до 59 человек. В Краснодарском крае 131 новый пациент за сутки, на Ставрополье – 23 человека, в Крыму – 46. В Дагестане диагноз "коронавирус" подтвердился у 5 человек, в Кабардино-Балкарии заболели 27 человек – рост более чем в два раза, в Адыгее всего один новый пациент, в Карачаево-Черкесии - 13, только один человек заболел коронавирусом и в Ингушетии, а вот в Северной Осетии, как и в Чечне, новых заболевших нет.

В больнице с коронавирусом за сутки оказались еще 2 053 заболевших, при этом выписаны за сутки 14 365 человек. С начала пандемии вирус побороли в России 21 614 852 заболевших.

Всего 22 272 470 случаев коронавируса зафиксировали в России за все время пандемии. Умерли за этот период 396 100 пациентов, из них 35 за минувшие сутки.