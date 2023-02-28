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Суточный показатель заболеваемости ковидом остановился на 9,7 тысячах

Суточный показатель заболеваемости ковидом остановился на 9,7 тысячах
В России за минувшие сутки выявили 9 753 новых заболевших коронавирусом – это чуть больше, чем днем ранее, однако в целом "длинные" праздники повлияли на болезнь положительно.

За прошедшие сутки российские врачи выявили еще 9 753 новых инфицированных коронавирусом – это почти на 200 человек больше, чем сутками ранее, но значительно меньше, чем на пике новой волны заболевания в середине февраля, когда число новых заболевших ежесуточно превышало 15 тыс человек.

Традиционно наибольшая заболеваемость наблюдается в Москве – 1 914 новых пациентов, в Санкт-Петербурге болезнь диагностировали у 1 026 человек, в Московской области число новых заболевших снизилось почти вдвое – до 59 человек. В Краснодарском крае 131 новый пациент за сутки, на Ставрополье – 23 человека, в Крыму – 46. В Дагестане диагноз "коронавирус" подтвердился у 5 человек, в Кабардино-Балкарии заболели 27 человек – рост более чем в два раза, в Адыгее всего один новый пациент, в Карачаево-Черкесии - 13, только один человек заболел коронавирусом и в Ингушетии, а вот в Северной Осетии, как и в Чечне, новых заболевших нет.

В больнице с коронавирусом за сутки оказались еще 2 053 заболевших, при этом выписаны за сутки 14 365 человек. С начала пандемии вирус побороли в России 21 614 852 заболевших.

Всего 22 272 470 случаев коронавируса зафиксировали в России за все время пандемии. Умерли за этот период 396 100 пациентов, из них 35 за минувшие сутки.

Длинные праздники сказались на положительной динамике коронавируса

Длинные праздники сказались на положительной динамике коронавируса

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