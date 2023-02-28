Рубль начал отыгрывать потерянные позиции

Опубликовано: 11:17, 28 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Рубль сегодня в ходе дневных торгов на Московской бирже перешел к резкому росту: доллар впервые с 20 февраля стоил меньше 74 рублей, а евро – ниже 78,5 рубля.

Рубль, курс которого на Московской бирже падал фактически весь февраль, решил сегодня отыграться за прошлые поражения и взял курс на резкий рост по отношению к основным мировым валютам.

Сейчас доллар расчетами "завтра" теряет в цене 60 копеек, до 74 рублей, евро дешевеет на 83 копейки, до 78,48 рубля, а юань слабеет на 8 копеек, до 10,63 рубля, передает РИА Новости.

Напомним, рубль уже предпринимал такую попытку неделю назад – тогда курс доллара к рублю упал до 73,86 рубля, а евро обрушился до 78,72 рубля, однако позже ведущие мировые валюты отыграли это падение.