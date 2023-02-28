Опубликовано: 9:50, 28 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Сегодня в Тегеране пройдут переговоры главы российской государственной транснациональной энергетической компании "Газпром" Алексея Миллера и представителями нефтегазового сектора Ирана. Стороны обсудят совместное сотрудничество.

Генеральный директор крупнейшей российской энергетической компании "Газпром" Алексей Миллер летит в Тегеран на переговоры с высокопоставленными должностными лицами нефтегазового сектора Ирана – темой их встречи станет будущее сотрудничество.

Ранее Миллер обсудил энергетическое сотрудничество, особенно в газовой сфере, на деловой встрече с послом Ирана в России Каземом Джалали, передает иранское информационное агентство ИРНА.

Теперь глава "Газпрома" намерен развить выгодное для обеих сторон сотрудничество, обсудив его с иранскими коллегами в свете ущербных решений Европейской энергетической комиссии, вызвавших значительные проблемы на европейском энергетическом рынке.

Напомним, в ходе предыдущих встреч стороны уже наметили планы по дальнейшему развитию плодотворного двустороннего сотрудничества в области нефти и газа.