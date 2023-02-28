Доллар и евро на открытии торгов снова идут в рост

Опубликовано: 7:56, 28 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Сегодня утром на старте валютных торгов на Московской бирже доллар и евро снова идут в рост, а рубль сдает позиции. Неизменным остается лишь курс китайского юаня.

Курс доллара к рублю сегодня на открытии торгов Московской биржи показал рост в сравнении с уровнем закрытия предыдущих торгов – американская валюта выросла на 3,25 копеек, теперь она стоит 74,635 рубля.

Дорожает и евро - он прибавил в весе 10,75 копеек и теперь стоит 79,3975 рубля, передает ТАСС.

А вот курс китайского юаня остался прежним - 10,71 рубля.

Хотя торги стартовали с небольшого роста курса иностранных валют, прогнозы аналитиков пока не сбываются – накануне они прочили американской валюте рост до 77,66 рубля, минимум – 75,52 рублей. Впрочем, впереди еще целый день.